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/ Пульмонология

Диагностировать в Украине невозможно: врачи сделали тревожное признание о смертельном китайском вирусе

1.1т
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Лабораторные тесты, которые смогут определять новый китайский коронавирус 2019-nCoV, ожидаются в Украине на следующей неделе – с 3 февраля.

Об этом сообщается в статье OBOZREVATEL. Пока, как отмечают врачи, в больницах и лабораториях страны невозможно точно определить, болен ли человек nCoV. Поэтому диагностика проводится методом исключения.

"В первую очередь под подозрение попадают люди, которые вернулись из Китая и заболели. Либо те, кто имел контакт с китайцами, которые недавно приехали в Украину, особенно, если эти люди были в районе Уханя. Если у них есть симптомы болезни, то их сразу изолируют. Это главный метод борьбы с распространением вируса.

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Затем у них берут анализ и проверяют его на все известные нам вирусы гриппа, коронавирусы. Таким образом вычисляют, чем болен человек. Если вирус не подходит ни подо что, в таком случае есть опасность, что это 2019-nCoV", – рассказали в Институте эпидемиологии им. Громашевского.

По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Коваля, в случае если результат исследований неясен, тогда образцы направляют в сертифицированную лабораторию Минздрава. Если и там не смогут ничего подтвердить, тогда материалы высылают в лабораторию в Германию.

Украина получит тесты для диагностики нового коронавируса

Украина получит тесты для диагностики нового коронавируса

Daily Mail

Тем временем Министерство здравоохранения Украины 28 января отчиталось, что в стране было 4 подозрения на коронавирус. Пациенты находились в Киеве и во Львове. Вирус nCoV в результате не подтвердили, диагностировав тяжелые формы ОРВИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь на 28 января резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

  • Посольство Украины в Китае призвало граждан покинуть территорию КНР при наличии возможности из-за стремительного распространения коронавируса 2019-nCoV. Оно не исключило проведения эвакуации из провинции Хубэй.

  • Тем временем запорожец Владислав Шкроботько показал и рассказал, какая обстановка царит сейчас в Китае из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV и как люди живут в условиях эпидемии.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус болезнь инфекция
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