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/ Пульмонология

Дети тоже умирают от коронавируса: ВОЗ предупредила об опасности

5.2т
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Всемирная организация здравоохранения не исключает более тяжелого протекания коронавируса COVID-19 у детей.

Хотя пока заболевание переносится ими в легкой форме. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передают РИА Новости.

"Мы знаем, что дети подвержены заболеваниям и заражаются COVID-19. Но что касается количества случаев по всему миру, случаев заболевания среди детей меньше, чем среди взрослых. В целом, большая часть детей, которые заболеют, перенесут заболевание в легкой форме, но это не универсально", – сказала она.

ВОЗ не исключила тяжелого протекания коронавируса у детей

ВОЗ не исключила тяжелого протекания коронавируса у детей

Керкхове отметила, что в Китае у нескольких детей коронавирус протекал в тяжелой форме, один ребенок, к сожалению, скончался. Это заставляет ученых насторожиться.

"Мы должны подготовиться к тому, что у детей может быть тяжелая форма заболевания, но в целом они легко его переносят", – добавила она.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские исследователи пришли к выводу, что у детей, зараженных коронавирусом, как правило, проявляются лишь слабые симптомы COVID-19. Но в тоже время дети могут оказаться скрытыми разносчиками инфекции, даже если у них нет видимых признаков заболевания.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Теги
вирус дети
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