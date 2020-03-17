Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса: ученые сделали шокирующее открытие

Китайские исследователи пришли к выводу, что у детей, зараженных коронавирусом, как правило, проявляются лишь слабые симптомы COVID-19.

Как сказано в данных исследования, опубликованных в MedicalXpress, в тоже время дети могут оказаться скрытыми разносчиками инфекции, даже если у них нет видимых признаков заболевания.

Как рассказал врач скорой помощи в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке Роберт Глаттер, новое исследование показало, что закрывать школы имеет смысл, поскольку неясно, смогут ли дети передать вирус другим.

Специалисты проанализировали данные о 745 детях в возрасте от двух месяцев до 15 лет, которые тесно контактировали с пациентами с COVID-19 или были членами семей, где зафиксированы случаи инфицирования. Всего у 10 детей (1,3%) был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, при этом ни у одного не наблюдалось тяжелых симптомов. У семерых повысилась температура не выше 39 градусов.

Ученые выяснили, что у детей в ряде случаях наблюдались боль в горле, кашель и заложенность носа, но не мышечная и головная боль, от которых страдают взрослые.

Рентгенография грудной клетки не показала признаков пневмонии ни у одного ребенка. Однако при этом дети могли заражать других в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее. Хотя мазки носа и глотки показывали отрицательный результат на коронавирус, вирус все еще обнаруживался в кале даже спустя 13 дней после выписки из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предположили, что пандемия коронавируса COVID-19 только в Великобритании может продлиться до весны 2021 года, а госпитализированными окажутся 7,9 млн жителей Соединенного Королевства.

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