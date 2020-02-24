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/ Пульмонология

Детей не убивает: опубликован новый доклад о коронавирусе из Китая

2.3т
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Новый китайский коронавирус COVID-19 не привел ни к одному летальному исходу среди детей до 9 лет.

Об этом свидетельствуют результаты доклада, подготовленного Центром по контролю и предотвращению заболеваний Китая, сообщил у себя на странице в Facebook активист Виктор Сысоенко.

Так, документ гласит, что "случаев смерти среди детей в возрасте до девяти лет не было зафиксировано".

Коронавирус чаще убивает мужчин

Коронавирус чаще убивает мужчин

Правда

Кроме того, он также добавил, что чаще всего жертвами болезни становятся мужчины. В докладе говорится, что их умирает больше, чем женщин. Коэффициент смертности среди мужчин составляет 2,8% по сравнению с 1,7% среди женщин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Китае удалось создать вакцину против смертельно опасного коронавируса.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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