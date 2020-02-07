"Дела плохи": украинцы рассказали о хаосе на зараженном коронавирусом лайнере

Украинец, оказавшийся на борту заблокированного в Японии круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили 61 случай заражения коронавирусом, рассказал о происходящем.
По словам мужчины, с которым удалось связаться ТСН, никто из 25 украинских граждан не заболел.
Член экипажа рассказал, что на корабле ввели карантин, закрыты все пассажирские зоны, передвигаться можно только по команде и то в масках и перчатках. Несмотря на это, паники, по его словам, нет.
Украинцы рассказали о зараженном коронавирусом лайнере
Пообщалось с другим членом экипажа, также гражданином Украины, и издание "Комсомольская правда в Украине".
"На борту ходят слухи, что уже есть одна смерть. Говорят, погибла пожилая женщина, гражданка Канады. В целом дела плохи. Находиться тут страшно. Нам запретили общение с пассажирами. Отдыхающие закрыты в каютах. И в ближайшее время нас отсюда не выпустят", – поделился совсем противоположными данными он.
По словам собеседника, ситуация с каждым днем ухудшается. Заканчиваются лекарства. Инсулина на борту нет совсем. Но больше всего люди боятся, что отключат вай-фай.
"Нам ничего не говорят. Мы все сами узнаем из новостей. Всех лишь успокаивают – говорят, все хорошо, ситуация под контролем. Некоторые русские бунтуют, требуют алкоголь, а его бесплатно не дают. По 30 долларов за 50 мл Jack Daniels. Очень дорого. Зато кормят всех тут бесплатно. Сегодня на завтрак был сэндвич с джемом и бутылка воды. Экономия. Но японские власти пообещали привезти еще еды", – добавил мужчина.
Украинцы рассказали о зараженном коронавирусом лайнере
Рассказал он и о тех, кто заболел. "Вы просто не видели больных этим вирусом. Их постоянно дергает, как при болезни Паркинсона. А еще тут каждый второй кашляет. Больше всего смущает отсутствие каких-либо средств индивидуальной защиты. Всем выдали по несколько обычных масок, мы их обработали йодом и ходим, надеемся, что поможет", – рассказал украинец.
В качестве компенсации за пережитый карантин на борту инфицированного судна членам команды пообещали оплату рабочего дня по тройной ставке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов смертельного коронавируса.
По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного судна.
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