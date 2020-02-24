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/ Пульмонология

Глава Госпогранслужбы предложил "расправляться" с отказавшимися от проверки на коронавирус

9.1т
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Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что украинцев, которые откажутся от температурного скрининга для выявления коронавируса, будут обследовать "публично" и отдадут обществу на его рассуждение.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 24 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если человек откажется пройти обследование – мы сделаем это публично. Сделаем стрим, доведем до общества и пускай за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, забирают и отвозят, куда хотят", – заявил Дейнеко.

В Украине предложили "расправляться" с отказавшимися от проверки на коронавирус

В Украине предложили "расправляться" с отказавшимися от проверки на коронавирус

Скриншот из видео

Если от обследования откажется иностранец, ему откажут во въезде в Украину.

Кроме того заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что на данный момент временные ограничения по допуску на территорию Украины установлены только для людей, которые приезжают из китайской провинции Хубэй или города Ухань.

"Там четко указано, что действуют ограничения, без разницы какое состояние здоровья, путем обсервации на 14 дней в места, определенные Министерством здравоохранения. По всем остальным, я думаю, что каждый из нас заботится о состоянии своего здоровья и должен понимать проблемный вопрос, который нас сегодня связывает с распространением коронавирусной инфекции", — отметил Ляшко.

По его словам, Украина является подписантом международных медико-санитарных правил с 2005 года, разработанных Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы говорим о том, что является международным договором. ВОЗ, руководствуясь именно этим документом, устанавливает определенные рекомендации и правила. Каждая страна имеет право устанавливать какие-то дополнительные меры и обследования для защиты граждан", – сказал представитель Минздрава.

В ведомстве сообщили, что более 15 тысяч украинцев находятся на консульском учете в Италии.

"Информации о заражении коронавируса Covid-19 граждан Украины в Италии не поступало. На консульском учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года находится 15 632 гражданина Украины", – сообщается на странице Минздрава в Facebook.

В министерстве напомнили, что в аэропортах все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться, а пограничники отработали все алгоритмы в случае выявления признаков заболевания - на пунктах пропуска есть временные изоляторы.

"Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю", – сообщили в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине с целью предотвращения попадания коронавируса на границе будут проверять всех прибывших из Италии, где зафиксирована вспышка заболевания.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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кирик вадим
кирик вадим
Ну что, покричал про то, что другие страны забирают своих? Ну вот Италия забрала, в курсе? Это хорошо, если Украина забрала здоровых... Но с Италии приедут ещё, встречайте
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Что и требовалось доказать, дикие твари из дикого леса!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Латиноамериканцы об Украине: мы попали в «ад». Украина сделала красивый жест, забрав из Уханя 28 иностранцев, подавляющее большинство которых — из государств Латинской Америки. Однако пиар-операция превратилась в катастрофу. ____
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