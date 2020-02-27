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/ Пульмонология

Данилов прокомментировал "российский след" в тест-системах на коронавирус

1.4т
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг слухи о том, что в Украине будут проводить тесты на коронавирус с помощью систем российского происхождения.

В эфире ток-шоу "Право на владу" Данилов заявил, что такого не может быть, потому что российские тест-системы невозможно зарегистрировать в стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Данилов прокомментировал "российский след" в тест-системах на коронавирус

Данилов прокомментировал "российский след" в тест-системах на коронавирус

Скриншот из видео

"У нас не может быть российской тест-системы, потому что их не может быть априори, их надо зарегистрировать в Украине. Если эта барышня, которая писала в Facebook или еще где-то, имеет возможность зарегистрировать в Украине российскую систему, я хочу на это внимательно посмотреть, как это она может сделать", – сказал Данилов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина получила от Всемирной организации здравоохранения тест-систему для 900 проверок на коронавирус COVID-2019, а ранее закупила еще 90 образцов.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
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