Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что украинские народные методы лечения простудных заболеваний будут самыми действенными в борьбе со страшным коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок", – улыбаясь, отметил чиновник.

Алексей Данилов

Однако подчеркнул, что в случае любого заболевания не стоит употреблять алкоголь.

Секретарь СНБО также добавил, что в Украине нужно установить четкий государственный контроль за прохождением всех лекарств – "начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом".

"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", – подытожил Данилов.

Карта распространения коронавируса COVID-19:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину, однако паниковать по этому поводу не стоит.

Он также опроверг слухи о том, что в Украине будут проводить тесты на коронавирус с помощью систем российского происхождения.

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