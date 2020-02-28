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/ Пульмонология

Данилов назвал самые действенные лекарства от коронавируса: лук, сало и чеснок

1.9т
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что украинские народные методы лечения простудных заболеваний будут самыми действенными в борьбе со страшным коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок", – улыбаясь, отметил чиновник.

Алексей Данилов

Алексей Данилов

Однако подчеркнул, что в случае любого заболевания не стоит употреблять алкоголь.

Секретарь СНБО также добавил, что в Украине нужно установить четкий государственный контроль за прохождением всех лекарств – "начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом".

"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", – подытожил Данилов.

Карта распространения коронавируса COVID-19:

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
СНБО медицина вирус
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семенов Александр
семенов Александр
Сало з часныком та цыбулэю натягнуты шаровары и в тэатр.
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Юг Руси
Юг Руси
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, мощно потроллил укроинцев!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
оце мужик чітко, ясно, зрозуміло ліки від коронавірусу: цибуля, сало і часник. не то шо міністр , який сховався в будку
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