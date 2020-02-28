Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что украинские народные методы лечения простудных заболеваний будут самыми действенными в борьбе со страшным коронавирусом.
Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок", – улыбаясь, отметил чиновник.
Алексей Данилов
Однако подчеркнул, что в случае любого заболевания не стоит употреблять алкоголь.
Секретарь СНБО также добавил, что в Украине нужно установить четкий государственный контроль за прохождением всех лекарств – "начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом".
"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", – подытожил Данилов.
Карта распространения коронавируса COVID-19:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину, однако паниковать по этому поводу не стоит.
Он также опроверг слухи о том, что в Украине будут проводить тесты на коронавирус с помощью систем российского происхождения.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.