COVID-2019: названы риски смертности по возрасту и полу

Новый китайский коронавирус COVID-2019, который вот уже три месяца разгуливает по планете, своим появлением заставил поблекнуть на своем фоне другие животрепещущие проблемы здравоохранения, в частности рак, кардиоболезни и т.д. – он новый, может быть смертельно опасным и стремительно распространяется во все уголки планеты.

На днях ВОЗ опубликовал доклад, основанный на 55924 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, в котором проанализировал, пациентам какого возраста вирус несет наибольшую большую угрозу, а также сделал градацию по полу и хроническим заболеваниям.

Так, согласно документу, по возрасту пациенты поделены на девять групп.

Коронавирус больше пугает своим стремительным распространением Фокус

В первой, куда входят пациенты от 0 до 9 лет случаи смерти не зафиксированы, во второй, третьей и четвертой группах, куда вошли инфицированные в возрасте 10-19, 20-19 и 30-39 лет, риск летальных исходов составил по 0,2%, далее в каждой возрастной группе процент риска смертности среди пациентов увеличивается (чем старше пациенты, тем больше вероятность летальных исходов): 40-49 лет – 0,4%, 50-59 лет – 1,3%, 60-69 лет – 3,6%, 70-79 лет – 8%, 80+ - 14,8%. При этом эксперты отметили, что вышеуказанный процент летальности указывает именно на риски для каждой возрастной группы, поскольку нет прямых подтверждений, что случаи смертей напрямую связаны с COVID-2019.

Также в докладе сказано, что вероятность летального исхода при заражении коронавирусом у мужчин выше, чем у женщин: 4,7% и 2,8% соответственно.

Кроме того, в докладе также проанализированы риски смертности при заражении COVID-2019 в случае наличия сопутствующих заболеваний. Так, при сердечно-сосудистых заболеваниях риск составляет 13,2%, при диабете – 9,2%, при хронических респираторных болезнях – 8%, гипертонии – 8,4%, раке – 7,6%.

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