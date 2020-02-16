Найдено первое лекарство от коронавируса: уже запустили в производство

В китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом Covid-19.

Это произошло в воскресенье, 16 февраля, сообщило правительство города Тайчжоу. Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

15 февраля препарат "Фавэйлавэй", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок.

"Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", – сказано в заявлении.

Лекарство от коронавируса запустили в производство pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса и искажение данных о состоянии больных.

На утро воскресенья, 16 февраля, число заразившихся Covid-19 достигло 68 500 человек, общее количество в мире – 69 258 случаев. Скончались от болезни уже 1669 пациентов.

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