COVID-19 и грипп: эксперты объяснили разницу между болезнями

С появлением нового вируса COVID-19 эксперты поставили его в одну линейку с уже давно известным гриппом – по симптомам, путем передачи и прочим характеристикам болезни схожи.

Однако, как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, эти вирусы таки значительно отличаются друг от друга, потому их приравнивание является некорректным.

Что общего?

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют схожую клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму, и даже привести к смерти.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в сгиб локтя или в одноразовую салфетку.

В чем отличие?

Грипп имеет меньший инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и короче последовательный интервал (время между последовательными случаями), чем коронавирусная инфекция.

Последовательный интервал для COVID-19 оценивается в 5-6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.

Предполагается, что инфицированный вирусом SARS-CoV-2 человек может заразить от 2 до 2,5 человек - это больше по сравнению с гриппом. Однако, оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические, что затрудняет прямые сравнения.

Кроме того, для вируса SARS-CoV-2 начальные данные показывают, что дети инфицируются реже, чем взрослые, и частота случаев в возрастной группе до 19 лет является низкой.

Предварительные данные, полученные в Китае, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.

Главные отличия гриппа и COVID-19

Симптомы COVID-19 и гриппа

Специалисты предполагают, что 80% случаев коронавирусной инфекции COVID-19 имеют легкое или бессимптомное течение, 15% являются тяжелыми и требуют кислородной терапии, а 5% относятся к критическим случаям, когда есть необходимость в искусственной вентиляции легких. Эти тяжелые и критические случаи COVID-19 серьезнее, чем при гриппе.

Наиболее подвержены риску тяжелой гриппозной инфекции дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом.

Что касается COVID-19, то, согласно исследованиям, старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания повышают риск развития тяжелой инфекции.

Летальность COVID-19 и гриппа

Согласно имеющейся к настоящему времени информации, смертность в результате COVID-19 является выше уровня смертности гриппа, особенно сезонного.

Истинные показатели смертности от COVID-19 точно не известны, ведь на их определения требуется больше времени. Имеющиеся данные показывают лишь приблизительное соотношение по смертности (количество сообщенных смертей деленная на количество сообщенных случаев), что составляет от 3% до 4%.

Для сезонного гриппа летальность обычно ниже 0,1%.

Защита от COVID-19 и гриппа

Несмотря на то, что в Китае проводят клинические испытания лекарственных средств и разрабатывают более 20 вакцин от COVID-19, еще нет лицензированных вакцин или терапевтических средств.

В то же время, существуют противовирусные препараты и вакцины для защиты от гриппа. Ежегодная вакцинация является доказанным эффективным средством предупреждения гриппа и его осложнений.

Вакцина против гриппа не эффективна против коронавируса SARS-CoV-2. А медицинская маска не защищает от заражения вирусами – носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Как защитить себя:

– мойте руки 20-40 теплой водой с мылом или обрабатывайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%;

– избегайте близкого контакта с людьми с симптомами ОРВИ (минимальная дистанция - 1,5 м);

– не прикасайтесь к лицу, в том числе глазам, носу и рту;

– термически обрабатывайте продукты (особенно мясо, субпродукты и яйца);

– в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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