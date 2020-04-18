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/ Пульмонология

Чума из России: ученые предупредили о возвращении болезней страшнее COVID-19

6.3т
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Изменение климата и глобальное потепление может привести к возвращению смертельным заболеваниям, похороненным подо льдом в России и США, которые в разы страшнее коронавируса.

Как пишет Daily Mirror, COVID-19 это всего лишь новый штамм коронавируса, от которого пока нет лекарства или вакцины. Но эволюционная способность человека может с ним справиться, в отличие от вирусов, которые как считалось, уже исчезли с планеты.

Ученые обеспокоены, что по мере повышения температуры на Земле огромные площади грунтов вечной мерзлоты начинают таять. В некоторых случаях эта земля была заморожена в течение тысячелетий. Внутри этой мерзлоты могут содержаться бактерии и вирусы, которые были просто заморожены, а пробудившись, эти вирусы могут оказаться смертельными.

Больница

Больница

Например, четыре года в Сибири (Россия) 12-летний мальчик умер от сибирской язвы. К тому же он успел заразить еще 20 человек, которых госпитализировали.

Тогда высказывалось предположение, что труп зараженного северного оленя из-за аномальной жары растаял под льдами. В результате чего сибирская язва проникла в природу. Предполагалось, что бактерии просочились в почву, прежде чем проникнуть в водоснабжение, а затем в пищевую цепь человека.

К тому же на территории России есть много мест захоронения жертв оспы и бубонной чумы, которые пока находятся подо льдами.

Также вызывает опасения возвращения испанского гриппа, который унес до 50 млн жизней в 1918-20 годах. Сейчас на Аляске (США) находятся братские могилы, где были обнаружены фрагменты ДНК этой болезни.

Даже болезни, которые убили огромное количество неандертальцев, могут снова вернуться.

"Возможность того, что мы можем заразиться вирусом от давно вымершего неандертальца, говорит о том, что идея о том, что вирус может быть "уничтожен" с планеты, неверна, и дает нам ложное чувство безопасности. Вот почему запасы вакцины должны быть сохранены, на всякий случай", – добавил биолог-эволюционист из Университета Экс-Марсель во Франции Жан-Мишель Клавери.

Однако ученые отметили, что не все вирусы смогут выжить, будучи замороженными на длительные периоды времени. Скорее всего, "проснуться" те, которые происходят от спор.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 18 апреля в мире COVID-19 заболело свыше 2,2 млн человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Тег
болезнь
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Дожили! Голодные срусские, с безнадёги, уже оттаивают трупы павших животных и жрут их!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"ЧУМА ИЗ РОССИИ" в заголовке и скромненько так про сэшэа в статье. Какие же вы дешёвые дeбилы
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Cтефанова, Мадама, а ШО не так? ))) Из россии постоянно лезет всякая дрянь. То плесень- русский мирок, то грибок- новороссия, то бешенство- победобесие. Так что, ничего удивительного )))
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