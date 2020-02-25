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/ Пульмонология

Что нужно знать о коронавирусе: Супрун провела ликбез украинцам

1.7т
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Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала украинцам рекомендации, как вести себя на фоне массовой паники из-за коронавируса.

Также медик дала советы по профилактике заболевания на своей странице в Facebook. "Читайте и распространяйте информацию только из надежных источников", – акцентировала она внимание.

Чтобы успокоить окружающих, Супрун предложила украинцам загрузить и распечатать несколько страниц проверенной информации о коронавирусе. "Повесьте их у себя в подъезде, лифте, офисе, школе, университете, на работе. Так вы поможете проинформировать общественность и потенциально уменьшить риски заболеть людей вокруг", – пояснила она задумку.

Супрун дала советы паникующим из-за коронавируса украинцам

Супрун дала советы паникующим из-за коронавируса украинцам

Уменьшить риск заболеть, по словам Супурун, помогут элементарные рекомендации: не прикасайтесь грязными руками к глазам, носу или рту и избегайте тесного контакта с больными людьми и толпой.

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:

  • Оставайтесь дома, если заболели.

  • Избегайте тесного контакта с другими людьми.

  • Прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки.

  • Регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

  • Будьте на связи со своим семейным врачом.

  • Используйте защитную маску, соблюдая правила (менять каждые 4 часа, не дотрагиваться к внешней части руками).

При путешествиях Супрун призвала также придерживаться простых советов:

  • Поддерживать гигиену рук.

  • Избегать посещения рынков животных и птиц.

  • Избегать посещения больных и толпы.

  • Обратиться к врачу в случае появления симптомов – кашля, лихорадки или трудности с дыханием.

  • Лучше воздержаться от поездок в Китай.

"Помните, что по симптомам коронавирус похож на острую респираторную инфекцию - в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием. Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения, хотя сейчас известны случаи более длительного инкубационного периода. Вирус может вызвать воспаление обоих легких", – предупредила она.

"Помните, что информационная гигиена, критическое мышление и здравый смысл вносят весомый вклад в уменьшение распространенности опасных болезней!" – резюмировала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье мужчину с повышенной температурой госпитализировали из-за того, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе (Венгрия), однако подозрение на коронавирус не подтвердилось.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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