Что коронавирус делает с легкими: врач назвала главную опасность

Коронавирус COVID-19 опасен тем, что на данный момент нет лекарственного препарата прямого противовирусного действия.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом "Украинским новостям" рассказала врач-пульмонолог, терапевт первой категории Яна Умовист.

"Если вирус попадает в ткань легких, он беспрепятственно размножается и нарушает жизнедеятельность клеток легочной ткани. И на этом фоне присоединяется бактериальная инфекция, которая в свою очередь требует назначения антибиотиков", – пояснила врач.

Коронавирус

Медик пояснила, что COVID-19 относится к группе респираторных вирусов, которых больше 200. Все эти вирусы вызывают ОРВИ, поэтому не нужно начинать панику, если начался насморк и другие симптомы простуды.

Респираторные вирусы Украинские новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на 24 марта зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее медики обнаружили, что у половины тех, кто заразился коронавирусом, не было никаких симптомов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал