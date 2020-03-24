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/ Пульмонология

Что коронавирус делает с легкими: врач назвала главную опасность

1.5т
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Коронавирус COVID-19 опасен тем, что на данный момент нет лекарственного препарата прямого противовирусного действия.

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Об этом "Украинским новостям" рассказала врач-пульмонолог, терапевт первой категории Яна Умовист.

"Если вирус попадает в ткань легких, он беспрепятственно размножается и нарушает жизнедеятельность клеток легочной ткани. И на этом фоне присоединяется бактериальная инфекция, которая в свою очередь требует назначения антибиотиков", – пояснила врач.

Коронавирус

Коронавирус

Медик пояснила, что COVID-19 относится к группе респираторных вирусов, которых больше 200. Все эти вирусы вызывают ОРВИ, поэтому не нужно начинать панику, если начался насморк и другие симптомы простуды.

Респираторные вирусы

Респираторные вирусы

Украинские новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на 24 марта зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее медики обнаружили, что у половины тех, кто заразился коронавирусом, не было никаких симптомов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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