В сети показали легкие 59-летнего мужчины, больного коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Видео в формате 3D опубликовала университетская клиника Джорджа Вашингтона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Легкие пациента засняли через несколько дней после того, как у него появились первые симптомы. На кадрах видно большие повреждения и воспаления, выделенные желтым цветом. В легких здорового человека желтых участков не бывает.

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Как пишет CNN, пациент нуждается в искусственной вентиляции легких, отдельный аппарат занимается циркуляцией его крови и насыщение ее кислородом.

"Это не 70 или 80-летний пациент с иммунодефицитом и диабетом. Кроме высокого кровяного давления, у него нет других серьезных медицинских проблем", – рассказал начальник грудной хирургии в больнице университета Джорджа Вашингтона Кот Мортман.

Он обратил внимание, что при таком повреждении легких заживление может продолжаться долго. Примерно 2-4% пациентов с COVID-19 получают необратимые повреждения.

"Я хочу, чтобы все увидели это и поняли, что может произойти", – сказал Мортман и добавил, что "люди должны отнестись к этому серьезно".

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