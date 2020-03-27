Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Что коронавирус делает с легкими человека: врачи показали жуткое видео

3.8т
Читать материал на украинском

В сети показали легкие 59-летнего мужчины, больного коронавирусной инфекцией COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Видео в формате 3D опубликовала университетская клиника Джорджа Вашингтона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Легкие пациента засняли через несколько дней после того, как у него появились первые симптомы. На кадрах видно большие повреждения и воспаления, выделенные желтым цветом. В легких здорового человека желтых участков не бывает.

Коронавирус разрушает легкие: врачи показали жуткие кадры

Коронавирус разрушает легкие: врачи показали жуткие кадры

Как пишет CNN, пациент нуждается в искусственной вентиляции легких, отдельный аппарат занимается циркуляцией его крови и насыщение ее кислородом.

"Это не 70 или 80-летний пациент с иммунодефицитом и диабетом. Кроме высокого кровяного давления, у него нет других серьезных медицинских проблем", – рассказал начальник грудной хирургии в больнице университета Джорджа Вашингтона Кот Мортман.

Он обратил внимание, что при таком повреждении легких заживление может продолжаться долго. Примерно 2-4% пациентов с COVID-19 получают необратимые повреждения.

"Я хочу, чтобы все увидели это и поняли, что может произойти", – сказал Мортман и добавил, что "люди должны отнестись к этому серьезно".

Ранее OBOZREVATEL писал, как коронавирус ведет себя в организме и почему больные умирают.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости