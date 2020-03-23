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/ Пульмонология

Что делать людям с астмой во время коронавируса: врачи дали советы

1.6т
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Пациенты с астмой находятся в группе наибольшего риска во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщил Центр общественного здоровья Украины, новый коронавирус может вызывать приступы астмы и пневмонии.

Что делать людям с астмой во время коронавируса: врачи дали советы

"Следуйте точной инструкции приема лекарств от астмы. Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас безрецептурных лекарств и оборудования, если нужно долго оставаться дома", – говорится в сообщении.

Также необходимо избегать дезинфицирующих средств, которые могут вызвать приступ астмы.

"Увеличение случаев заражения COVID-19 вызывают тревогу и стресс. Сильные эмоции могут спровоцировать приступ астмы. Поэтому принимайте меры, чтобы справиться со стрессом и тревогой", – отмечается в рекомендациях.

Кроме того, астматикам советуют держаться подальше от толпы и людей с симптомами ОРВИ.

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Тема
Коронавирус
Теги
болезнь вирус
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