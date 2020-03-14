Что делать, если врач отказался проверить вас на коронавирус: инструкция

Если врач отказался проводить вам тест на заражение коронавирусом, значит вероятность инфицирования отсутствует или является незначительной.

Об этом во время брифинга заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин. По его словам, в таком случае необходимо сохранять спокойствие и обратиться к семейному врачу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Представитель Минздрава подчеркнул, что проверка на коронавирус осуществляется медиками только при наличии явных симптомов заболевания.

Тест на коронавирус DW

При наличии у себя подозрения на COVID-2019 необходимо вызвать "скорую" и изолировать себя от окружающих. Если вы стали свидетелем злоупотреблением со стороны медиков, обратитесь на горячую линию Минздрава по телефону 0-800-505-201.

Как писал OBOZREVATEL ранее, группа британских ученых утверждает, что вакцина от коронавируса находится на грани разработки. Она дала первый успешный результат в испытаниях.

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