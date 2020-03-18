Что делать, если в семье кто-то заразился коронавирусом: алгоритм

Для недопущения распространения коронавируса и уменьшения количества инфицированных Кабмин ввел в Украине карантин, а Минздрав рассказал, что делать при первых признаках болезни. В то же время очень важно знать и о том, как действовать, когда на COVID-19 заболел член семьи или коллега в офисе.

Об этом сообщает The Village. Стоит отметить, что сегодня существует и вспышка гриппа, который имеет схожие симптомы. Но если коронавирус все же подтверждено, за течением заболевания следит эпидемиологическая служба, она также принимает решение о госпитализации больного и дает все остальные рекомендации.

"Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. По последним данным, наиболее заразным инфицированный человек является за два дня до появления симптомов. То есть он не распространяет вирус весь период. Несмотря на это, всем людям, которые как-то контактировали с больными, нужно пробыть две недели в самоизоляции. Это сделает невозможным распространение вируса дальше", – говорится в сообщении.

При этом известно, что оставаться дома в время инкубационного периода советуют и людям, которые вернулись из стран, где зафиксировано наибольшее случаев.

Что делать, если кто-то из ваших близких заболел?

Если пациента уже госпитализировали, то дома все еще могут оставаться вирусы на поверхностях. Поэтому надо провести генеральную уборку с дезинфицирующим раствором.

Кроме этого, в каждом подтвержденном случае эпидемиологическая служба прослеживает контакты больного. И всем людям, которые близко контактировали с ним, рекомендуют провести 14 дней в самоизоляции.

После служба и семейный врач следят за состоянием всех контактных лиц в течение инкубационного периода. И если за это время никаких симптомов не проявится, человек считается здоровым и не представляет угрозы другим.

Если человек остается болеть дома. Обычно больных коронавирусом пациентов не госпитализируют, если у них легкое течение заболевания. Поэтому больному сначала нужно выделить отдельную комнату. Кроме этого, по возможности, на время переселить из помещения людей из групп риска: пенсионеров, тех, кто имеет хронические болезни, и детей. Если это невозможно, то стараться максимально изолировать их от больного.

Заходить в комнату к больному может только один человек, который за ним ухаживает. Но это должен быть здоровый человек, который не относится к группам риска.

"Во время ухода за больным нужно использовать средства индивидуальной защиты: медицинскую маску или респиратор. После выхода из комнаты тщательно мыть руки с мылом и соблюдать общие правила профилактики. Следует избегать контактов с другими людьми на время инкубационного периода", – говорится в материале.

Кроме этого, в комнате с больным дважды в день нужно делать проветривание и влажную уборку со средством дезинфекции. Больной же должен находиться в маске или в респираторе все время или хотя бы при контакте с другими. Хотя даже с такой защитой вирус все еще может распространяться по комнате.

Если заболел кто-то из коллег, то в таком случае алгоритм действий схожий. Эпидемиологическая служба также должна определить всех лиц, с которыми тесно контактировал больной, и рекомендовать им самоизолироваться.

Добавим, что помещение офиса надо убрать со средствами для дезинфекции. При этом то, стоит ли изолировать на время всех коллег – решает эпидемиологическая служба и руководство фирмы. Так, если офис небольшой, то самоизоляция всего коллектива имеет смысл. А если в компании большой офис с различными подразделениями, то достаточно будет ограничить только этаж, где работал инфицированный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пациенты, инфицированные коронавирусом, являются наиболее заразными до того, как у них появляются тяжелые симптомы.

О том, как протекает коронавирус и что в таком случае чувствует больной, рассказали те, кто заразились COVID-19 и их родственники.

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