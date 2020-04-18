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/ Пульмонология

Что делать, если в квартире больной коронавирусом: рекомендации врача

1.1т
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В случае, если у одного из членов семьи подтвержден факт заражения коронавирусной инфекцией, вся семья должна оставаться в полной изоляции.

"Ни в коем случае они не должны контактировать так, как контактировали раньше. В любом случае полная изоляция в отдельных комнатах", – рассказал в эфире ObozTV семейный врач Владислав Ващенко.

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По его словам, все члены семьи, включая тех, у кого отсутствуют симптомы заболевания, находятся под наблюдением семейного врача. При этом никто из них не должен выходить из дома даже для того, чтобы купить продукты или медикаменты.

Медик рассказал, что доставить всё необходимое можно попросить родственников, избегая передачи предметов из рук в руки. "Если нужна помощь – питание, антисептики – они могут обратиться к своим родственникам, но не надо передавать из рук в руки. Приехали, оставили у двери, ушли, отзвонились. Те вышли и забрали".

Что делать, если в семье больной коронавирусом: совет врача

Что делать, если в семье больной коронавирусом: совет врача

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 16 апреля, в Украине официально подтвержден 4161 случай заражения коронавирусом COVID-19. 397 случаев были выявлены за последние сутки.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Коронавирус Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Место
Украина
Тег
вирус
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