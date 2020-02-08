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/ Пульмонология

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Журналист Все статьи автора

Рекордные смерти и угроза для миллионов: готова ли Украина к коронавирусу

17.5т
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Коронавирус продолжает свое наступление заражено уже более 30 тысяч человек, а более 600 погибли. Некоторые страны начинают вводить режим чрезвычайной ситуации. В Украине пока не зафиксированы случаи заражения, но системы здравоохранения начинают приводить в полную готовность.

Как Украина отреагировала на вспышку коронавируса и что будет, если эпидемия до нас доберется читайте в материале OBOZREVATEL.

Могут погибнуть 65 миллионов человек?

Распространение вируса продолжает набирать обороты. По итогам 7 февраля, 31 452 человека заражены, 638 – погибли и 1604 пациентов удалось вылечить.

И это еще не предел. В октябре 2019 года в Нью-Йорке собралась группа из 15 чиновников, бизнесменов и экспертов в области здравоохранения. Целью их встречи было моделирование ситуации, если бы в мире произошла эпидемия неизвестного коронавируса, а также попытка эту вспышку предотвратить или остановить. Учения провели в рамках проекта Event 201, который был организован совместно Центром безопасности здравоохранения имени Джонса Хопкинса, Всемирным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

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По итогам более чем трехчасового моделирования, группа завершила симуляцию – от вируса "погибло" 65 миллионов человек. После, спустя несколько месяцев мир столкнулся именно с этой проблемой – учебная модель вируса имела много общего с китайским 2019-nCoV.

Вымышленный коронавирус имел название CAPS и начался со свиней в Бразилии, где передался фермерам. 2019-nCoV, по предварительным данным, тоже попал в организм человека от животного. За "полгода" симуляции CAPS заразил практически весь земной шар, а за полтора – привел к смерти 65 миллионов людей.

Все на уши: что будет происходить в случае ЧС

Эпидемию 2019-nCoV Всемирная организация охраны здоровья признала чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На практике это означает призыв ускорить совместную работу над вакциной, усилить финансирование медицины и так далее. Но помимо этого, каждая страна может ввести ЧС у себя отдельно – там меры совсем другие. Например США, Италия и некоторые регионы России уже объявили чрезвычайную ситуацию.

В Украине нет подвержденных случаев заражение коронавирусом, поэтому ЧС пока не объявляют. Тем не менее, меры для введения ЧС при массовых эпидемиях прописаны в законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера".

Выделяется три основных признака чрезвычайной ситуации в случае болезней:

  • наличие или угроза смерти людей;

  • значительное ухудшение условий жизнедеятельности;

  • существенное ухудшение состояния здоровья людей;

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Также прописаны и действия по оказанию медицинской помощи в случае ЧС. Если коротко – в процесс включаются все, если поподробнее, то происходит следующее:

  • к лечению и оказанию помощи подключаются все больницы, независимо от форм собственности;

  • в действие вводится Национальный план социально-психологических мер при возникновении и ликвидации ЧС техногенного и природного характера;

  • согласно этому плану, происходит обустройство необходимого количества лечебных учреждений;

  • преждевременно начинают внедрять профилактические меры;

  • начинают накапливать медицинские способы защиты, лекарства и спецтехнику;

  • начинается массовая подготовка медицинского персонала и медико-санитарного обучения населения.

Рекордные смерти и угроза для миллионов: готова ли Украина к коронавирусу

Де-факто ЧС, де-юре – нет. Что делают сейчас

И хоть ЧС в Украине пока не ввели, все же определенные меры уже принимают – в большинстве своем, это и есть те действия, которые происходят при введении положения.

Генеральный директор Директората общественного здоровья Андрей Скипальский в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что ВООЗ не считает Украину страной со слабой системой готовности и реагирования. Тем не менее, в стране не проведена оценка этой самой системы – она была запланирована на весну-лето.

"Готовились к этому, но реальная ситуация произошла раньше. В том случае мы бы на лето знали полностью, что нам нужно делать, насчет готовности системы реагирования. Это все нам еще нужно будет сделать, но мы уже имеем реальный опыт", – отметил он.

Рекордные смерти и угроза для миллионов: готова ли Украина к коронавирусу

По его словам, первоочередно было принято максимальное количество мер, чтобы не дать коронавирусу распространится по Украине.

"В оперативном порядке был принят приказ Министерства, который включает в себя меры инфекционного контроля, требования к средствам индивидуальной защиты при возможном контакте с коронавирусом. Врачам и работникам лабораторий предоставили четкие инструкции о том, что делать и как себя вести", – рассказал Скипальский.

Также, по его словам, в каждом регионе определены больницы, куда смогут идти пациенты с подозрением на коронавирус.

Об этом писал и премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Он заявил о том, что уже утвержден "План предотвращения занесения и распространения по территории Украины нового коронавируса из Китая".

Больницам поручили подготовится к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании. Также в медучреждениях проведут обучение персонала.

Помимо этого, Министерство иностранных дел и Министерство охраны здоровья рекомендуют временно отказаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубей и город Ухань, где риск заражения максимален. Для китайских студентов, что учатся в Украине, продлены каникулы.

Смотрите видео по теме:

При СНБО действует мониторинговая группа, которая отслеживает ситуацию с коронавирусом как в мире, так и в Украине. Пока у нас нет подтвержденных случаев заражения и, по заявлению главы совбеза Алексея Данилова, каждый, кто прилетел недавно из Китая, сейчас находится на контроле. Он утверждает, что как только появится хоть какое-то подтверждение коронавируса 2019-nCoV, реакция будет моментальной.

Также Данилов рассказал, что уже сейчас разрабатывается украинская тест-система, которая позволит определять заражение.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персоны
Алексей Данилов Андрей Скипальский Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
вирус болезнь
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Комментарии
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Nevid Peter
Nevid Peter
Кому цікаво, познайомтесь на моїй сторінці Peter Neved в Facebook як я більше 20 років успішно борюсь з вірусами. Якщо сподобається - поширюйте.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
нас не догонишь.мы в польшу выезжаем.работать
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Ох! Не простой это вирус.....Беспрецедентные меры по локализации, а результат? Вероятность того,что это военный вирус,всё убедительней.
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