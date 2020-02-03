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/ Пульмонология

Число жертв коронавируса резко подскочило: опубликована свежая сводка

3.7т
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Состоянием на понедельник, 3 февраля, от коронавируса скончался 361 человек.

Такие данные Всемирной организации здравоохранения, передает пресс-служба ООН в Twitter.

При этом всего в Китае подтверждено 17 238 случаев заражения. Также за пределами Поднебесной зафиксирован 151 случай заражения в 23 странах.

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Напомним, состоянием на 2 февраля число жертв коронавируса составляло 305 человек, а общее количество больных – более 14 тысяч.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в СБНО заявили, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом уже примерно через 10-14 дней будет готова украинская тест-система для диагностики болезни.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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Kom Himi
Kom Himi
За ха украинская тест система. Не спешите мои подковы
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