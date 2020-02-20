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/ Пульмонология

Число заболевших коронавирусом достигло минимума: случился перелом

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В Китае за последние сутки, 19 февраля, коронавирусом заболели 394 человека, что является минимумом с 23 января.

Как сообщает Национальная комиссия по здравоохранению, значительное сокращение числа заболевших (ранее этот показатель составил 1693) объясняется корректировкой статистических данных. Была проведена перепроверка и у многих коронавирус не подтвердился.

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Число заболевших коронавирусом достигло минимума

Число заболевших коронавирусом достигло минимума

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При этом смертность также сократилась. Так, в среду были зафиксированы 114 летальных исходов (108 из них в Хубэе).

1779 человек выздоровели, у 113 пациентов, чье состояние оценивается как критическое, было зафиксировано улучшение.

Всего в Китае заболели 56303 человека, умерли 2118.

Также стало известно, что жертвами коронавируса стали два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, летит из Алматы в аэропорт "Борисполь". Прибытие ожидают 20 февраля в 08:05.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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