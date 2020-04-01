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/ Пульмонология

Чем в Украине лечат от коронавируса: Минздрав назвал препараты

1.2т
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После одобрения Министерством здравоохранения коронавирус в Украине будут лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоирного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали хорошие результаты в других странах.

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Такую позицию озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в среду, 1 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пока, по его словам, лечат отдельные симптом, однако специфические схемы уже до конца 1 апреля должны быть одобрены комиссией экспертов Минздрава. В рамках брифинга был назван препарат "Плаквенил", который используют против малярии.

Чем в Украине лечат от коронавируса: Минздрав назвал препараты

Чем в Украине лечат от коронавируса: Минздрав назвал препараты

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"Доказательной базы касательно специфической терапии коронавируса ВОЗ пока еще не обнародовала. В то же время у нас есть локальные протоколы некоторых стран о применении препаратов, которыми лечат малярию, ревматоидный артрит и ВИЧ-инфекцию . Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавируса. Однако все дозы и показатели препаратов в ближайшее время будут определены Министерством здравоохранения в приказе, которым разрешат использование указанных лекарств", – пояснил он.

Он также успокоил украинцев, что все лечение от коронавируса в коммунальных больницах будет бесплатным. С 1 апреля начинает действовать специальный тариф, который будет выплачиваться медучреждениям, где лечат больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин (одним из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

Верховная Рада разрешила применять в Украине для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом в других странах.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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