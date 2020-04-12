Чем лечат коронавирус в Украине: 21-летний киевлянин с COVID-19 перечислил лекарства

Киевлянин Виктор Фантаев, которого госпитализировали в инфекционную больницу с коронавирусом, рассказал, чем его лечат.

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На своей странице в Facebook молодой парень отметил, что на утро 11-го дня протекания болезни, его состояние начало улучшаться.

"Да, не очень значительно, но моя постоянная температура с 38,5 упала до 37,5. Мой кашель стал немного более мягким (влажным). Я впервые за 5-6 дней поспал за сутки около 7 часов", – пишет Виктор.

Киевлянин Виктор Фантаев лечится от коронавируса facebook/viktorfant

Киевлянин также поделился списком препаратов, которым его лечат от COVID-19.

"Многие спрашивали про лечение, напишу вам просто набор лекарств: АЦЦ 200, амброксол, цефтриаксон, делаю ингаляции декасаном и пульмикортом, плаквенил, капельницы левоксимеда, капельницы инфулгана, капельницы ресорбилакта, ещё 2 капельницы, но я их не помню", – рассказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 12 апреля в Киеве официально подтвердили 416 случаев инфицирования COVID-19.

Всего в Украине официально подтвердили 2777 случаев заражения коронавирусом.