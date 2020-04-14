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/ Пульмонология

Чем COVID-19 отличается от обычной пневмонии: назван опасный нюанс

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Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, способна поражать полностью легкие, а не только их часть.

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В этом состоит ее основная опасность, заявил The Guardian профессор Джон Уилсон, президент Королевского австралийского колледжа врачей и вирусолог.

Чем COVID-19 отличается от обычной пневмонии: назван опасный нюанс

"Большинство известных нам типов пневмонии, к которым мы обращаемся в больницу, являются бактериальными и реагируют на антибиотик", – подчеркнул он.

По словам профессора, пневмония, вызванная коронавирусом, намного серьезнее, потому что она может поражать полностью легкие, а не маленькие их части.

Уилсон отметил, что как только инфекция затрагивает воздушные мешки в легких, организм пытается уничтожить вирус и ограничить его размножение.

Но этот процесс может быть нарушен у людей, которые страдают заболеваниями сердца, легких или диабетом. Это касается также людей преклонного возраста.

"Возраст является основным показателем риска смерти от пневмонии. Пневмония всегда серьезна для пожилого человека и фактически была одной из основных причин смерти среди пожилых людей. Сейчас у нас очень хорошие методы лечения пневмонии", – подчеркнул врач..

Он напомнил, что независимо от здоровья и физической активности, риск заболеть пневмонией с возрастом возрастает.

Как сообщал OBOZREVATEL, японские и американские врачи обнаружили патологию у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. У некоторых пациентов происходят изменения в легких.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
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