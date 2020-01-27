На пороге новая смертельная пандемия - коронавирус из китайского города Ухань провинции Хубэй (очень подходящее название).

Каковы факты? Что происходит?

Коронавирус продолжает распространяться в Китае с гигантской скоростью, пишут. С какой же? На вечер 24 января в Китае известно о 800 заболевших и 25 погибших. В 15 городах Китая объявлен карантин — въезды и выезды людей запрещены.

В Ухане, городе с населением 11 млн человек, не ходит общественный транспорт и закрыты школы. Министерство туризма КНР объявило о приостановке всех групповых туристических поездок по стране.

Проверки вводятся в аэропортах всего мира. Сообщается о появлении вируса в США, Монголии, Непале, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Японии, Южной Корее, Тайване и Австралии. При этом в каждой стране число заболевших от одного до десяти, умерших нет.

То есть по миру (!) вирус найден у примерно тысячи человек.

Смертность от коронавируса составляет менее 10% от заболевших. По имеющимся данным, самому молодому из умерших от нового страшного гриппа было 48 лет. Так же практически все погибшие страдали сердечными или другими хроническими заболеваниями.

И почему-то никто не говорит про то, сколько людей вылечилось. К данному моменту это 49 человек.

За последние 20 лет это уже далеко не первый случай, когда человечество вот-вот не погибло от страшной катастрофы. Вспомним для начала баг-2000. И массовых смертельных пандемией неведомой заразы было уже много. То это был вирус SARS, он же гонконгский грипп (он же атипичная пневмония) из того же Китая, вирус MERS (ближневосточная атипичная пневмония), то грипп птичий, то свиной, то Эбола из африканских джунглей. И у всех этих случаев результат был один - число заболевших совершенно несущественное по сравнению с населением тех стран, где была вспышка, и еще меньшее количество умерших (примерно 10% от общего числа заболевших).

Предыдущая смертельная угроза человечеству возникшая в 2002 г. эпидемия атипичной пневмонии SARS, унесла жизни около 800 человек при 8 тысячах заболевших.

Другая смертельная угроза Эбола унесла до 11 тысяч жизней. Причем почти все они пришлись на тропическую Африку, где отсутствует нормальная медицинская инфраструктура и люди мрут от чего угодно. Когда вирус попадал в развитые страны, его быстро останавливали: в США было зафиксировано 11 заболевших и 2 смерти, а в Великобритании не умер никто из трех заболевших.

От сезонных эпидемий гриппа, какие бывают каждый год и типичной пневмонии (так хорошо знакомого нам воспаления легких) умирает людей гораздо больше.

Этой зимой 13 миллионов американцев заболело обычным гриппом. Было госпитализировано 120.000, из них умерло 6.600 человек. Во всем мир гриппом болеют около пяти миллионов. Ежегодно он убивает 650.000 пациентов.

Вот только все это обходится без истерики в СМИ.

Каковы перспективы борьбы с вирусом? Тут есть очень интересный моментик, чем заканчивалась всемирная истерия по поводу предыдущих смертельных угроз человечеству. Цитата:

Вот что рассказывает специалист:

Что известно о коронавирусе – на вопросы в интервью Настоящему Времени ответил биолог Георгий Базыкин, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН.

— Когда может появиться вакцина и в каком случае это может стать обязательной вакцинацией?

— Я боюсь, что до создания вакцины пройдет еще много месяцев.

— Ну, это год-два примерно, не меньше?

— Я думаю, что реалистично – это год-два как раз. Ситуация с предыдущими вспышками – создание вакцин не было доведено до конца, потому что к моменту, когда вакцина была, в общем, фактически уже создана, вспышка утихала, и интерес к этому ослабевал.

Однако вряд ли фармацевтические компании стоят за этой всемирной истерией. Конечно, производители вакцин получают свою прибыль. Но их масштаб явно недостаточен для раскрутки такой всемирной кампании, причем регулярно через каждые несколько лет.

Тогда кто?

Не знаю.

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