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/ Пульмонология

"Чаще у людей с низкими доходами": ученые назвали причину смертельной болезни

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Загрязнение воздуха способствует "старению" легких и увеличивает риск опасного заболевания – хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).

Исследование, проведенное учеными из Лестерского университета, показало, что влияние загрязняющих веществ, которые находятся в выхлопных газах и промышленных выбросах, способствует развитию ХОБЛ, сообщает Daily Mail.

По словам авторов работы, люди с низкими доходами подвергаются большему риску, чем их более состоятельные коллеги, даже если у них загрязнения воздуха одинаково. Причину такой разницы исследователи видят в плохих условиях проживания, ограниченном доступе к медицинским услугам и длительном воздействии загрязнения воздуха в детстве.

"Мы обнаружили, что люди, которые подверглись воздействию более высоких уровней загрязняющих веществ, имели более низкую функцию легких, эквивалентную году старения", – заявила руководитель исследования Анна Ханселл.

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Загрязнение воздуха отрицательно влияет на здоровье легких

Загрязнение воздуха отрицательно влияет на здоровье легких

Иллюстрация

ХОБЛ – заболевания дыхательной системы воспалительного характера, при котором наблюдается снижение функции легких и постоянное прогрессирование патологического процесса.

Ранее MedOboz писал, что путешествия по городам с более высоким уровнем загрязнения могут вызвать нарушения функций сердца и легких у туристов.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
Экология
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