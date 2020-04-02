БЖЦ против коронавируса: медик оценил эффективность прививки от туберкулеза

Вакцина БЦЖ частично защищает от ряда респираторных инфекций, и нельзя исключать, что она может защитить и от коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-иммунолог Алла Волоха: "Вакцина БЦЖ – это живая вакцина, которая нуждается в иммунном ответе с участием многих клеток иммунной системы. Она как бы тренирует иммунную систему".

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В этом контексте медик добавила, что "были предварительные данные, что дети, которые привиты БЦЖ, могут быть частично защищены даже против некоторых других респираторных инфекций, а не только от тяжелых форм туберкулеза".

Вместе с тем врач подчеркнула, что "это пока что научная гипотеза, и она нуждается в подтверждении, нужны научные исследования".

По ее словам, такие исследования уже запланированы в Австралии, Нидерландах, Канаде и Великобритании. Если ученым удастся доказать эффективность вакцины БЦЖ, она будет применяться в качестве профилактической меры от заражения коронавирусом.

Вакцина БЦЖ тренирует иммунитет

Напомним, вакцина БЦЖ – это противотуберкулезная вакцина, в состав которой входит ослабленная бычья туберкулезная палочка. Она показала свою эффективность не только в профилактике туберкулеза, но и в борьбе с рядом других заболеваний.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко заявила, что вакцина БЦЖ не может предотвратить распространение коронавируса, поскольку оба возбудителя имеют разные структуры.

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