БЖЦ дает иммунитет от COVID-19: иммунолог оценил эффективность прививки против туберкулеза

Вакцина БЦЖ против туберкулеза не создает иммунитета от нового типа коронавируса COVID-19. Сейчас ее только тестируют относительно влияния на его ход.

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Об этом во время online-мероприятия "Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика, главный внештатный детский иммунолог Киева Федор Лапий, передает УНН.

"Есть определенные научные основания говорить о возможном влиянии вакцины на такие понятия, как тяжесть COVID-19 или уменьшить летальность. Но это не значит, что вакцину БЦЖ мы сейчас должны раскупить и сделать запасы как туалетной бумаги или, как многие украинцы приобрели гидроксихлорохин, хотя последние данные говорят о том, что он больше вызывает побочных эффектов, чем имеет лечебных при коронавирусе", – уверяет специалист.

Вакцина БЦЖ не создает иммунитета от коронавируса COVID-19

По словам иммунолога, хотя вакцина БЦЖ не создает иммунитета против COVID-19, но у нее есть определенные положительные побочные эффекты. В частности, ранее ученые заметили, что она может усиливать сопротивляемость организма. Это до сих пор исследуют при лечении рака мочевого пузыря. Кроме этого, в 21 веке БЦЖ пробовали использовать для лечения людей с сахарным диабетом первого типа, с рассеянным склерозом.

В общем кандидат медицинских наук подчеркивает, что имеющиеся эпидемические данные относительно анализа рутинного использования БЦЖ не достаточно сильны, но достаточно надежные.

"Есть определенный тренд, который стал основанием для дальнейших научных исследований. Они рассчитаны не на месяц, а на 2-3 года – для того, чтобы оценить, действительно ли вакцина БЦЖ влияет на тяжесть течения заболевания и на риск умереть. Но говорить о том , что она создает иммунитет к COVID-19, – абсолютно неверно", – сказал Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко заявила, что вакцина для профилактики туберкулеза – БЦЖ – не может предотвратить распространение коронавируса, поскольку оба возбудитела имеют разные структуры.

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