"Было страшно даже выходить": эвакуированные украинцы рассказали о ситуации в Китае. Видео

Украинцы, которые в четверг, 30 января, прилетели в Киев из Китая, рассказали о реальной ситуации с коронавирусом и как их встретили в Украине.

Видео с пассажирами опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Один из украинцев, которые прибыли из города Санья (остров Хайнань), рассказал, что в том регионе паники не заметил. По его словам, о вирусе свидетельствовали только опустевшие прилавки аптек: люди скупили все необходимые препараты для профилактики и маски.

Эвакуированные украинцы рассказали о ситуации в Китае

Другая пассажирка отметила, что не смогла посетить желаемые экскурсии, поскольку на острове на хватало масок, а часть общественных мест были закрыты. "На острове все ходят в масках. В супермаркетах пустые полки. Было страшно даже выходить. Власти не коммуницировали. Однако мы слышали, что есть какая-то уголовная ответственность за слухи", – поделилась она.

"Никакой паники там нет. Там все очень клево!" – заявили другие туристы.

В аэропорту украинцев встретили медики. "Врач поднялся на борт самолета без маски. И оператор телеканала "СТБ" без маски. Это неправильно", – отметили пассажиры.

Всем им измерили температуру тела и отпустили домой. Подозрений на заражение коронавирусом обнаружено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 января в Киеве подтвердили один случай коронавируса. Однако речь шла не о китайском коронавирусе 2019-nCoV, который постепенно охватывает разные страны мира и приводит к гибели людей.

В КГГА заявили, что в Киеве по состоянию на 28 января не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

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