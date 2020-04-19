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/ Пульмонология

Будет миллион доз: ученые назвали новую дату выхода вакцины от COVID-19

1.4т
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Ученые заявили, что к сентябрю этого года они будут иметь по меньшей мере миллион доз вакцины от коронавируса.

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Об этом сообщили исследователи из Оксфордского университета, передает BBC. Вместе с тем, правительство Великобритании, которое поддерживает проект, заявило, что говорить о конкретных датах создания вакцины еще рано. Между тем, ранее профессор Оскфордского университета Сара Гилберт, которая возглавляет разработку вакцины в Великобритании, заявила, что вакцина будет готова к сентябрю 2020 года.

Ожидается, что первые пациенты примут участие в испытаниях в Оксфорде на следующей неделе. Сейчас неизвестно, будет ли эта она безопасной и эффективной. Большинство экспертов до сих пор считают, что на разработку и изготовление вакцины понадобится от 12 до 18 месяцев.

Будет миллион доз: ученые назвали новую дату выхода вакцины от COVID-19

Отметим, что команда уже разрабатывает планы по массовому производству вакцины – еще до того, как они убедятся, что она действительно работает.

"Наша цель – минимум миллион доз примерно до сентября, когда мы узнаем об эффективности вакцины, а затем будем двигаться еще быстрее", – отметил профессор Адриан Хилл, который руководит Институтом Дженнера в Оксфорде.

"Совершенно очевидно, что миру понадобятся сотни миллионов доз, в идеале до конца этого года, чтобы закончить эту пандемию и вывести нас из карантина", – добавил ученый.

По словам исследователя, который считает вакцину путем преодоления эпидемии коронавируса, миллион доз – это "довольно скромная цель".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили, что создание вакцины против коронавируса займет много месяцев, и нет никаких гарантий, что она сработает.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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