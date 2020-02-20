В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из Китая.

Местные жители обещают даже ложиться под автобусы, только бы не пропустить "зараженных" коронавирусом в медицинский центр, куда людей везут на карантин, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На месте дежурит большое количество правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Санжарцы стали "живым щитом", подготовили шины и баррикады.

Паника в Новых Санжарах Скриншот из видео

"Мы все тут стоим за то, чтобы нам не завезли сюда зараженных людей с коронавирусом. Когда пролетел уже самолет над нашей Украиной, мы уже все в опасности", – сказала одна из местных жительниц.

Паника в Новых Санжарах Скриншот из видео

На один из подъездов к медицинскому центру Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", куда доставят эвакуированных, приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Паника в Новых Санжарах Скриншот из видео

"Они не будут выходить 14 дней, никто не будет иметь к ним доступа, с ними будут общаться только те медики, которые с ними же и приехали, три медика. С ними будет полицейский внутри и еще 14 человек", – сообщил Аваков.

Паника в Новых Санжарах Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, с территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где 14 дней будут находиться эвакуированные из Китая, вывезли весь персонал.

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