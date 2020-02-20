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/ Пульмонология

"Будем ложиться под автобусы": в "Новых Санжарах" тысячи людей заблокировали дорогу для эвакуированных из Китая. Видео

1.9т
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В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из Китая.

Местные жители обещают даже ложиться под автобусы, только бы не пропустить "зараженных" коронавирусом в медицинский центр, куда людей везут на карантин, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На месте дежурит большое количество правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Санжарцы стали "живым щитом", подготовили шины и баррикады.

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Паника в Новых Санжарах

Паника в Новых Санжарах

Скриншот из видео

"Мы все тут стоим за то, чтобы нам не завезли сюда зараженных людей с коронавирусом. Когда пролетел уже самолет над нашей Украиной, мы уже все в опасности", – сказала одна из местных жительниц.

Паника в Новых Санжарах

Паника в Новых Санжарах

Скриншот из видео

На один из подъездов к медицинскому центру Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", куда доставят эвакуированных, приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Паника в Новых Санжарах

Паника в Новых Санжарах

Скриншот из видео

"Они не будут выходить 14 дней, никто не будет иметь к ним доступа, с ними будут общаться только те медики, которые с ними же и приехали, три медика. С ними будет полицейский внутри и еще 14 человек", – сообщил Аваков.

Паника в Новых Санжарах

Паника в Новых Санжарах

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, с территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где 14 дней будут находиться эвакуированные из Китая, вывезли весь персонал.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Полтава
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Европа должна учиться у свидомой украины как нужно встречать своих земляков оказавшихся в зоне ЧП за границей!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Ну теперь и Минздрав отметился! По-моему фирменная фишка этой власти - как накосячить в особо крупных размерах на ровном месте! В турборежиме, к тому же
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Едина краина, хрена ль. Все что вы хотели знать об украинца, но стеснялась спросить.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Сидоров Иван, у вас та же хрень в уссурийском и приморском крае. просто вам об этом не скажут. поучитесь как отстаивать свои права, когда власть тупит и врет.
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