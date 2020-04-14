Большинство больных коронавирусом не чувствуют симптомов: ученые сделали новое заявление

Коронавирус передается в большинстве случаев (от 55 до 70%) от бессимптомных носителей, это – один из главных вызовов в борьбе с заболеванием.

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Об этом сообщило издание The Straits Times. Там отметили, что исследования, проведенные в США, Китае и Италии, показывают, что инфицированные коронавирусом могут не проявлять никаких признаков болезни – в таком состоянии пациенты могут находиться до четырех недель.

Все это время они являются распространителями вируса.

Отсутствие признаков болезни или же "спутанные симптомы" часто вводят носителей инфекции в заблуждение относительно своего состояния и они продолжают обычную жизнедеятельность, заявил директор сингапурского Национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь.

Как отметил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам, если бессимптомные носители в конечном счете не переболеют, "они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет".

Пациентов без симптомов сложно выявить, рассказал Сюй Ли Ян, ученый из Национального университета Сингапура, но, как показывают "проводимые в массовом порядке тесты", такие носители существуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, японские и американские врачи обнаружили патологию у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. У некоторых пациентов происходят изменения в легких.

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