Больше на миллиарды! ВОЗ спрогнозировала заражение смертельным коронавирусом 2/3 людей на Земле

Судя по темпам роста числа заболевших коронавирусом, заразиться опасной болезнью могут две трети населения планеты.

Об этом Bloomberg сообщил советник Всемирной организации здравоохранения, известный вирусолог Айра Лонджини, который отслеживал исследования по передаче инфекции в Китае.

Он подчеркивает, что замедлить распространение инфекции может карантин. Однако, по мнению Лонджини, вирус успел распространиться за пределами Китая до того, как власти КНР ввели все необходимые меры.

ВОЗ спрогнозировал заражение смертельным коронавирусом РБК

Точка зрения Лонджини основана на данных, которые показывают, что каждый зараженный человек обычно передает болезнь двум-трем другим людям. Оценка подразумевает, что в конечном итоге заболевших может быть на миллиарды больше, чем нынешнее официальное число - около 60 000 человек.

По словам эксперта, отследить распространение коронавируса сложно из-за того, что тестов, которые бы позволили быстро выявить заболевание, нет, а у некоторых из инфицированных оно протекает относительно легко.

С тем, что новый вирус может распространиться на две трети населения планеты, если не остановить эпидемию, согласен и Габриэль Лунг, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга. Исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон заявил, что в Китае число новых зараженных может составить до 50 тыс. ежедневно.

По мнению эксперта из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни, понять, насколько быстро болезнь распространяется за пределами Китая, можно будет в течение следующих нескольких недель, особенно если будут приняты дополнительные меры по борьбе с инфекцией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что эпидемия китайского коронавируса – чисто маркетинговый ход для продажи защитных масок.

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