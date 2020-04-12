У инфицированных коронавирусом COVID-19 могут проявляться нетипичные симптомы, такие как потеря обоняния, сопровождаемая головной болью.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет CNN, 55-летний винодел из Лондона Марк Драйвер начал чувствовать себя плохо с кашлем, болью в горле и умеренной температурой после контакта с бывшим коллегой, у которого обнаружили коронавирус. Примерно на 8-й день болезни он потерял обоняние.

Марк Драйвер потерял обоняние

"Это совпало с очень сильными головными болями в передней части головы, прямо над глазами", – рассказал Драйвер.

По словам мужчины, запах очень важен в его работе, поэтому он волнуется, что обоняние может не вернуться.

Многие люди, которые испытывают впервые возникшую аносмию или гипосмию – частичную потерю запаха – задаются вопросом, как долго это продлится.

Директор Центра запаха и вкуса Университета Флориды, профессор Стивен Мангер заявил, что ответа на этот вопрос еще нет.

"Мы давно знаем, что одной из основных причин потери запаха являются инфекции верхних дыхательных путей, вызванные вирусами - простудой, гриппом – часть людей теряет обоняние, большинство из них временно, но небольшая часть теряет его навсегда", – отметил он.

По его словам, чтобы обоняние вернулось, могут пройти дни, недели, а иногда, в редких случаях, даже месяцы.

"Иногда это происходит постепенно, иногда сразу, и мы не знаем, почему это так", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, заболевшая коронавирусом нардеп Украины Анна Скороход заявила, что не чувствует запахов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram