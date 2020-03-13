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/ Пульмонология

Пациентов приходится спасать выборочно: медсестра из Италии рассказала правду о ситуации с коронавирусом

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Италия – вторая после Китая страна по масштабам эпидемии коронавируса COVID-19. По последним официальным данным, заражены 15113 человек, из которых умерли 1016 пациентов.

Медсестра одной из частных больниц города Брешиа, украинка Ирина Усьянич рассказала читателям MedOboz, как на самом деле обстоят дела в охваченной вирусом стране, а также призвала украинцев строго придерживаться карантинных мер во избежание подобного сценария.

"Приблизительно 10 дней назад наша больница начала принимать активное участие в ликвидации коронавируса и в помощи пациентам с коронавирусом. Я сейчас работаю в отделе изоляции и сразу хочу подчеркнуть, что эта эпидемия – огромная проблема, поскольку одновременно поступает много пациентов, при чем большинство в тяжелом состоянии", – рассказала Ирина, отметив, что многие инфицированные нуждаются в искусственной вентиляции легких, а необходимых для этого приборов у больницы лишь единицы.

По ее словам, государственная больница, в которой приблизительно 1,5 тысячи мест, переполнена пациентами – там уже заняты 8 этажей. Остались нетронутыми только родильное отделение, педиатрия, а также часть кардиологии, хирургии и травматологии (там осталось только по нескольку мест). Все остальное переполнено пациентами с коронавирусом.

"В больнице, где я работаю, началось все с маленького отделения ортопедии, затем пришлось расшириться на офтальмологию, сейчас же нас всех перевели еще на один этаж", – отметила медсестра.

Самый младший пациент Ирины, который поступил накануне ночью, 1976 года рождения. "Он поступил с красным кодом по скорой, с серьезной дыхательной недостаточностью, но уже к утру благодаря искусственной вентиляции легких ему стало легче. Но это речь о молодых людях, с пожилыми все серьезнее, – говорит медработник. – Те, кто старше, у кого есть какие-то серьезные патологии и хронические заболевания, переносят гораздо тяжелее, и в больничных картах некоторых врачи просто пишут "не реанимировать". К сожалению, вынуждены делать и такой выбор на сегодняшний день, потому что пациентов очень много и многие нуждаются в помощи одновременно".

Она подчеркнула, что медицинская система трещит по швам, персонала уже не хватает, при чем в самой больнице много медсестер, которые даже не были в отделе изоляции, заболели.

"Уменьшается человеческий и экономический ресурс. В Италии ввели серьезный карантин, на дорогах стоит полиция и выборочно проверяет машины, кто куда едет и зачем. В супермаркетах все есть, с голоду никто не умирает, однако в магазин запускают определенное количество людей (например, по 8 человек) и заставляют соблюдать дистанцию. Закрыты все бары, рестораны и развлечения. Это правильно, таким способом нам удастся остановить все это", – рассказала Ирина, призвав своих соотечественников также серьезно отнестись к карантину.

"Отнеситесь серьезно к этому, потому что, если эпидемия придет в Украину, вы не справитесь. Италия уже выдыхается, борясь из последних сил, но, я думаю, мы справимся, на это уходят огромные деньги. Вам ввели карантин не для того, чтобы вы все дружно собрались и пошли в кино, бар и устраивали вечеринки, а чтобы максимально ограничить контакты", – добавила медсестра, подчеркнув, что людей, которые возвращаются из пораженных коронавирусом стран, нужно изолировать в карантин (они и сами это должны понимать), а не забрасывать камнями.

"Если у кого-то есть симптомы (температура, сухой, глухой, глубокий кашель), обязательно самоизолируйтесь, в больницу идите в том случае, если есть проблемы с дыханием. Минимизируйте все контакты, не разносите инфекцию", – подытожила медработник.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине подтвердилось еще два случая коронавирусной инфекции.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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