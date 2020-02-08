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/ Пульмонология

Более 3 тысяч за сутки: обнародованы пугающие данные по коронавирусу

25.6т
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По последним данным, коронавирус 2019-nCoV из Китая убил уже 724 человека. Количество инфицированных смертельным вирусом возросло до 34 888 человек по всему миру.

Об этом свидетельствует карта распространения заболевания от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

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За последние сутки количество погибших возросло на 86 человек. При этом за 24 часа инфицирование зафиксировали еще у 3416 человек. Вылечить заболевание удалось у 575 человек, за все время распространения вируса выздоровели 2126.

В китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранцев. Как сообщает Reuters со ссылкой на посольство США в Пекине, в больнице скончался 60-летний американец.

Карта распространения вируса

Карта распространения вируса

Скриншот

В субботу, 8 января, во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Агнес Бузин, пишет Le Figarо. По ее словам, среди заболевших - четыре взрослых и один ребенок. Они были госпитализированы в регионе Рона-Альпы. Власти начали проверять с кем они могли контактировать.

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Как сообщили во Всемирной организации охраны здоровья, дальше для борьбы с распространением китайского коронавируса понадобится около $675 миллионов. Эпидемию 2019-nCoV уже признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Кроме того, США, Италия и некоторые регионы России ввели ЧС у себя отдельно. В Украине пока не было подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус

Коронавирус

twitter.com/omotimehinnelso

Всего, как показало совместное исследование Центра безопасности здравоохранения имени Джонса Хопкинса, Всемирного экономического форума и Фонда Билла и Мелинды Гейтс,такой вирус может погубить до 65 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Европе зафиксировали уже 31 случай заболевания смертельным коронавирусом.

В Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

Ученые и эксперты по болезням заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной вспышке.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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Dell Alex
Dell Alex
Обоз в своем репертуаре )) "Все для кликов, все для бабла! Больше бреда! Меньше логики!" )))))))))))))) Обозовцы, а чем вас так данные испугали? И чем они отличаются от вируса гриппа? ))) Но зачем вам думать, верно? Главное - побольше воплей, чтобы было побольше кликов!
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
«Полное безразличие, никаких проверок»: В Борисполе спокойно пропускают всех прилетевших из Китая – без тестов и осмотров… https://hyser.com.ua/important/127789-polnoe-bezrazlichie-nikakih-proverok-v-borispole-spokoyno-propuskayut-vseh-priletevshih-iz-kitaya-bez-testov-i-osmotrov ... ну что тут можно или нужно комментировать...
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Nevid Peter
Nevid Peter
Хто бажає може почитати не моїй сторінці Peter Neved у Facebook як я більше ніж 20 років борюсь з вірусами. Якщо сподобається - поширюйте.
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Он Алекс
Он Алекс
Nevid Peter, ты пидр и за таких как ты гибнут миллионы.. или ты ..ука создал пенициллин 2 ? Подписчиков у тебя за 20 лет аж 8 дол.Бо.ебоВ
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