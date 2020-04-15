Блокирует коронавирус: ученые подтвердили эффект препарата, используемого США

Ирина Кулинич Пульмонология 06:25, 15.04.2020 Обновлено: 06:25, 15.04.2020

В Канаде вирусологи подтвердили эффективность препарата "Ремдесивир" в борьбе против коронавируса – лекарство блокирует механизмы размножения COVID-19.

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Соответствующее исследование было опубликовано учеными из Университета Альберты в Journal of Biological Chemistry.

По их словам, препарат, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола, может справиться и с коронавирусом. Медики заявили, что тестировали лекарство против ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который является родственным коронавирусу SARS-CoV-2. Вирусологи сделали вывод, что "Ремдесивир" является очень мощным ингибитором полимераз коронавируса.

Ученые подтвердили эффект препарата-блокатора коронавируса

"Ремдесивир" является одним из препаратов, эффективность которых отслеживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на основе испытаний, проводимых в 12 странах мира. Медики считают, что итоги исследований можно будет ожидать уже в апреле или мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ремдесивир" впервые начали испытывать на зараженных в США в феврале. 20 марта его одобрили, как препарат для лечения американских военных.

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