Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Блокирует коронавирус: ученые подтвердили эффект препарата, используемого США

1.9т
Читать материал на украинском

В Канаде вирусологи подтвердили эффективность препарата "Ремдесивир" в борьбе против коронавируса – лекарство блокирует механизмы размножения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее исследование было опубликовано учеными из Университета Альберты в Journal of Biological Chemistry.

По их словам, препарат, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола, может справиться и с коронавирусом. Медики заявили, что тестировали лекарство против ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который является родственным коронавирусу SARS-CoV-2. Вирусологи сделали вывод, что "Ремдесивир" является очень мощным ингибитором полимераз коронавируса.

Ученые подтвердили эффект препарата-блокатора коронавируса

Ученые подтвердили эффект препарата-блокатора коронавируса

"Ремдесивир" является одним из препаратов, эффективность которых отслеживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на основе испытаний, проводимых в 12 странах мира. Медики считают, что итоги исследований можно будет ожидать уже в апреле или мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ремдесивир" впервые начали испытывать на зараженных в США в феврале. 20 марта его одобрили, как препарат для лечения американских военных.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Канада
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости