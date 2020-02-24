Без паники! Гончарук сделал срочное заявление о коронавирусе в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине находится под контролем, и нет причин для паники.
Глава Кабинета министров в Телеграм-канале заверил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.
"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации – удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", – написал он.
Гончарук добавил, что создан национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.
"Мы определили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей", – подытожил он.
Алексей Гончарук
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине заявили, что Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом из Китая.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.