Без паники! Гончарук сделал срочное заявление о коронавирусе в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине находится под контролем, и нет причин для паники.

Глава Кабинета министров в Телеграм-канале заверил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации – удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", – написал он.

Гончарук добавил, что создан национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

"Мы определили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей", – подытожил он.

Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине заявили, что Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом из Китая.

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