Без масок и снаряжения: в Китае коронавирус начал массово косить врачей

В Китае 1716 врачей заразились коронавирусом, а шестеро умерли от него, после оказании медицинской помощи пациентам.
Такие цифры озвучил заместитель министра национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь, передает Daily Mail. Отмечается, что это произошло из-за нехватки масок и соответствующего снаряжения.
В Китае 1716 врачей заразились коронавирусом
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Медперсонал в Китае имеет дело с более чем 60 тыс. случаев смертельного вируса.
1102 из 1716 работников здравоохранения заразились вирусом в городе Ухань. Еще 400 человек были инфицированы в других местах провинции Хубэй, которая находится в центре очага вспышки и подвергается жестким карантинным мерам.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.
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