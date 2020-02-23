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/ Пульмонология

Без контакта с людьми: в Китае назвали новый способ передачи коронавируса

1.5т
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Китайские ученые подтвердили фекально-оральный механизм передачи коронавируса.

Как передает Bloomberg, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей.

Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей.

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При этом пока что не установлено, как долго вирус может выжить вне организма.

Коронавирус

Коронавирус

pravda.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, в США уличили Россию в разжигании паники вокруг коронавируса. В Москве уже дерзко отреагировали на обвинения.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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