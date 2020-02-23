Без контакта с людьми: в Китае назвали новый способ передачи коронавируса

Китайские ученые подтвердили фекально-оральный механизм передачи коронавируса.

Как передает Bloomberg, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей.

Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей.

При этом пока что не установлено, как долго вирус может выжить вне организма.

Коронавирус pravda.com.ua

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