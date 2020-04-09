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/ Пульмонология

Бессимптомный коронавирус поражает легкие: ученые сделали тревожное открытие

4.6т
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У пациентов, бессимптомно переболевших коронавирусом COVID-19, найдены поражения легких.

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Как пишет портал Радиологического общества Северной Америки, исследование провели японские ученые, изучившие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.

Бессимптомный коронавирус поражает легкие: ученые сделали тревожное открытие

Из 104 зараженных пассажиров у 76 болезнь протекала без симптомов. При этом у 41 из них в легких нашли изменения – эффект "матового стекла".

Таким образом ученые пришли к выводу, что и при бессимптомном течении коронавируса легким наносится вред.

Как сообщал OBOZREVATEL, эффект "матового стекла" появляется из-за любой вирусной инфекции или аллергии, является временным и проходит после излечения.

В Украине зафиксирован первый случай бессимптомного заболевания коронавирусом COVID-19. У заразившейся женщины был лишь один признак – усталость.

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Тема
Коронавирус
Теги
врачи вирус
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