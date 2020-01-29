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/ Пульмонология

Бананы и коронавирус: инфекционист опроверг самый популярный фейк

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Истерия в Украине из-за якобы зараженных коронавирусом 2019-nCoV бананов – всего лишь нагнетание ситуации.

Как объяснил врач-инфекционист Роман Пономаренко, эти домыслы не имеют никаких подтверждений, пишет The Village. "Это нереально", – подчеркнул медик.

"Нет данных, что этот вирус передается контактным путем... Даже если такое предположить, то в среднем вирус может сохраняться в живой среде в течение трех дней", – пояснил он.

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Бананы не заражены коронавирусом

Бананы не заражены коронавирусом

То же самое касается и товаров из Китая, говорит Пономеренко.

"В Украину их доставляют минимум 10 дней. Поэтому это нереально, что вирус может передаться через посылку", – сказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6062, погибли уже 134 человека. Как отмечает Национальная комиссия здравоохранения Китая, более 9,2 тыс. человек в Китае имеют симптомы заражения, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. местных жителей.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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