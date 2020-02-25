В Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи заражения смертельным коронавирусом.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о первом зараженном после заседания кризисного штаба по противодействию распространению заболевания , передает РИА Новости.

"Первый случай коронавируса выявлен в Загребе, в больнице Доктор Фран Михайлевич. Речь идет о молодом человеке и легкой форме заболевания. Он сейчас в хорошем состоянии", – сообщил чиновник.

Коронавирус в Европе

Пленкович добавил, что в стране приняли новые меры для ограничения распространения вируса. Так, людей, что прибывают из Италии, Китая и Южной Кореи ставят под медицинский надзор вплоть до самоизоляции. Под подозрением находились семь пациентов.

Также в австрийской провинции Тироль подтвердили два первых случая заболевания коронавирусом в стране. У обоих зараженных зафиксирована небольшая температура. Известно, что один из них родом из Ломбардии, Италия. На данный момент они находятся в инфекционном отделении клиники Инсбрука.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!