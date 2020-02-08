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/ Пульмонология

Хватают прямо на улицах: появилось жуткое видео из эпицентра коронавируса

12т
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В СМИ опубликовано жуткое видео из Китая, где правоохранители прямо на улице задерживают и увозят в больницу людей, у которых есть подозрение на коронавирус 2019-nCoV .

Как сообщает DailyMail, в Ухане полиция задерживает людей прямо на улицах, или в собственных домах. Местные же чиновники проводят проверки состояния здоровья от двери до двери, чтобы определить потенциально зараженных, которых необходимо изолировать.

Хватают прямо на улицах: появилось жуткое видео из эпицентра коронавируса

Скриншот

Власти уже заявили, что в карантинные зоны будут помещены 4 типа людей:

  • с подтвержденными случаями болезни;

  • с симптомами болезни;

  • те, кто находился в тесном контакте с заболевшими;

  • те, у кого лихорадка.

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Всего по официальной статистике в Ухане проживают 14 миллионов человек. Сколько людей будет изолировано, пока никто не знает.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 февраля вирус из Китая убил уже 724 человека. Количество инфицированных смертельным вирусом возросло до 34 888 человек по всему миру.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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