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/ Пульмонология

Арбидол спасает от коронавируса? Очередной фейк охватил сеть

2.8т
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На фоне массового ажиотажа, связанного с коронавирусом COVID-19, в сети в геометрической прогрессия растет количество фейковой информации: то просят окна закрыть, "ибо будут летать вертолеты и разбрызгивать лекарство для дезинфекции", то "родителей будут сажать на 2 года за то, что дети на улицу выходят" и т.д. Но самые коварные из них – активная реклама всевозможных препаратов, которые якобы способны спасти от коронавирусной инфекции благодаря своему "уникальному составу чуть ли не на основе экстракта цвета папоротника, рога единорога и молочного зуба дымчатого дракона".

Это все стеб, конечно же, производители подобных лекарств рассказывают о своих "детищах" вполне убедительно, и только вникнув, можно понять, что это сущий бред, придуманный только с одной целью – срубить побольше бабла на людях, охваченных паникой.

Из "свеженьких" вбросов маркетологов – "чудо-лекарство от коронавируса "Арбидол", за которым якобы гоняются итальянцы и негодуют, что этой волшебной пилюли не купить в их стране.

Скажу сразу – бред сивой кобылы. И единственные, кому можно поаплодировать (а после - привлечь к ответственности) – рекламщики, которые лихо распиарили этот препарат, пользуясь, так сказать, случаем.

Лекарство, за которым якобы гоняются итальянцы

Лекарство, за которым якобы гоняются итальянцы

Страна

Итак, что же не так с "Арбидолом" и почему не стоит верить рекламе? Сразу стоит отметить, что его проигнорировала Всемирная организация здравоохранения, которая никогда даже не рассматривала его в качестве противовирусного лекарственного средства, а FDA (ведомство, которое контролирует качество лекарства в США) попросту отказалось его регистрировать.

И все это не из вредности этих самых авторитетных здравоохранительных организаций. Попросту не существует доказательств эффективности это препарата. Исследования, конечно же, проводились, в Китае в 2004 году. Но результаты этих клинических испытаний оказались неубедительны: из 230 их участников ни один не признался, что "Арбидол" оказал на его ОРВИ какое-либо лечебное воздействие, то есть в результате применение препарата отсутствовал какой-либо терапевтический эффект.

Также исследования проводилось и в России, где, собственно, этот препарат и производят. Однако и тут все старания потерпели фиаско - их результаты были высмеяны организацией Кокрановского сотрудничества – авторитетным сообществом из 37 тысяч врачей, работающих в 130 странах мира, и изучающих доказательства эффективности медицинских технологий и лекарств.

Так что в результате всех этих потуг "Арбидол" так и не удалось пропихнуть на фармацевтических рынок стран, где руководствуются только строгими доказательствами эффективности тех или иных методов лечения, полученных методом рандомизированных контролируемых клинических исследований.

Потому, друзья, снимайте "броню", прекращайте верить в сказки о волшебных пилюлях и идите мыть руки – это более надежное средство профилактики коронавируса, чем всякие арбидолы и прочие пустышки.

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Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Коронавирус
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