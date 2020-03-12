Аптечка на карантин: какими лекарствами стоит запастись

Несмотря на то, что в Украине официально подтвержден только один случай инфицирования коронавирусом COVID-19, власти приняли решение о введении в стране карантина с 12 марта. Ряд экспертов утверждает, что такие меры введены с целью предотвратить массовое заражение среди населения (с родни "лучше перебдить, чем недобдить"), а кто-то считает, что на самом деле коронавирусом заразились гораздо больше людей и не в одном регионе, а реальные данные просто замалчивают.

В любом случае, стоит опираться на официальную статистику, а не на домыслы и предположения. И поскольку массовых случаев инфицирования нет, карантин действует в "лайт-версии" (по сравнению с другими странами, например, с Китаем, где на время карантина люди были тотально ограничены в передвижении и т.д.): приостановлен учебный процесс, запрещены массовые мероприятия, спортивные события и т.д.

При хронических болезнях подкорректируйте назначения

Несмотря на отсутствие ограничений в передвижениях, медики советуют быть готовыми к более серьезному сценарию. В частности, пациентам, у которых больше всего рисков заразиться COVID-19 и тяжело переносить болезнь (пожилым людям и тем, кто страдает от различных хронических заболеваний), максимально ограничить в эпидпериод свое пребывание в людных местах (в магазинных и аптечных очередях, в коридорах под кабинетами и т.д.).

Кроме того, пациентам, которые регулярно принимают препараты для поддержания здоровья (как при гипертонии, атеросклерозе, диабете, астме и прочих хронических болезнях), советуют обратиться к своему лечащему врачу и проконсультироваться по поводу коррекции назначений на период вирусного разгуляя. Также эксперты рекомендуют предварительно запастись необходимыми лекарствами (на две-три недели вперед) на случай, если вирус доберется до вашего населенного пункта, и вам будет очень нежелательно "лезть на рожон", выбираясь в аптеку за очередным пополнением аптечки.

Домашняя аптечка должна быть наполнена всегда Мама Доктор

Проверьте общую аптечку

Стоит проверить и при необходимости пополнить содержимое своих домашних аптечек и тем, для кого COVID-19 несет меньше всего угрозы. Во-первых, опять же, для того, чтобы в случае необходимости не идти в аптеку, где есть все шансы встретиться с зараженным человеком (напомним, что коронавирус по симптомам схож с ОРВИ и при легкой форме его не отличить от простуды, а значит такой пациент с огромной долей вероятности пойдет в аптеку за "аскорбинкой и парацетамолом" сам). А во-вторых, чтобы самому никого не заражать в случае проявления каких-либо симптомов у вас.

Итак, если у вас нет особых назначений, в домашней аптечке всегда должны храниться:

– Жаропонижающее (парацетамол, ибупрофен, аспирин);

– Спазмолитик;

– Сорбент;

– Антигистаминное средство (лоратадин, хлоропирамин и т.д.);

– Препарат от диареи (лоперамид, нифуроксазид и т.д.);

– Антисептик (хлоргексидин, спирт и т.д.);

– Ранозаживляющее средство (пантенол, левомеколь и пр.);

– Средство от заложенности носа (ксилометазолин, оксиметазолин и т.д.);

– Препарат от боли в горле (на основе бензидамина гидрохлорида, деквалиния хлорида и др.);

– Перевязочные материалы (бинт, лейкопластырь и т.д.).

При этом стоит все-таки не забывать, что при рисках развития тяжелых осложнений от коронавируса, самолечением в случае появления симптомов заниматься нельзя. При любых подозрениях необходимо обратиться медицинское учреждение, пройти необходимые тесты и добросовестно выполнять назначения врача.

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