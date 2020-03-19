Какой антисептик спасет от коронавируса: медики дали важный совет

Обеззараживающие средства для рук эффективнее справляются с новым типом коронавируса COVID-19, если содержание этанола или пропанола в них составляет 30%.

К таком выводу пришли ученые из Германии и Швейцарии. Результаты своих исследований они изложили в докладе, опубликованном порталом bioRxiv.

Так, согласно документу "Руководство по гигиене рук в здравоохранении" Всемирная организация здравоохранения предлагает два раствора на основе спирта для дезинфекции рук, чтобы снизить инфицирующую способность и распространение патогена COVID-19.

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Однако эти рекомендации ранее не были проверены и основывались на опыте борьбы с другими типами коронавирусов, такими как ближневосточная лихорадка MERS и атипичная пневмония SARS.

"Чтобы оценить, являются ли дезинфицирующие средства на спиртовой основе эффективными для инактивации COVID-19, мы проверили различные концентрации двух препаратов, рекомендованных ВОЗ, а также растворы на основе этанола и изопропанола на их вирулицидное (дезинфицирующее – Ред.) действие", – отметили ученые.

Результаты исследования показали, что спиртовые растворы "эффективны для инактивации вируса через 30 секунд при минимальной финальной концентрации этанола или изопропанола в 30%". Медики добавили, что новый коронавирус может быть эффективно инактивирован обоими рекомендованными ВОЗ составами, в которых содержание спирта выше 75%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты выяснили, что для наиболее эффективного очищения стоит обязательно использовать мыло и мыть руки не менее 30 секунд, уделяя внимание разным участкам.

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