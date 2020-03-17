Антисептик может навредить: врачи предупредили о рисках

Слишком частое применение антисептика может как защитить от вирусов, так и нанести вред здоровью или вызвать побочные эффекты.
Как сообщают "Факты", увлечение антисептиком может повредить кожу рук.
"Антисептики раздражают поверхность кожи. В их состав входит спирт, который сушит кожу. Из-за этого могут появляться микротрещинки, которые не что иное, как входные ворота для бактерий. Если у человека от природы сухая кожа, ему это будет неприятно и даже вредно", – рассказала дерматолог Наталья Подколзина.
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Также во время частого использования антисептика в виде спрея можно повредить слизистые носа и горла.
"У слизистых носа и горла есть защитный слой. Его легко повредить, после чего он становится уязвимым для различных вирусов и бактерий", – объяснил инфекционист Вадим Аристов.
Кроме того, антисептик может вызвать аллергию, ведь в составе его жидкости не только дезинфектанты, но и другие консерванты.
Ко всему этому после частого использования антисептика может выработаться ненужная привычка. Это приведет к тому, что человек будет использовать его, когда нужно и когда не нужно.
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